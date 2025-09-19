شلل مروري أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر بعد اصطدام سيارة بعمود إنارة

وقع منذ قليل حادث تصام سيارة بطريق أكتوبر حيث اصطدمت بعمود أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ورجال الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث وجار الفحص ورفع آثار الحادث من قبل الخدمات المرورية بعدما تسبب الحادث في إعاقة الحركة المرورية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.