إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص من الفيوم، بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي

تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق - أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية قصر الباسل بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين جروح، وكسور، وكدمات بالجسم، بينما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتقديم العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

