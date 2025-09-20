السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة مرتضي منصور بتهمة سب وقذف خالد يوسف

مرتضى منصور وخالد
مرتضى منصور وخالد يوسف

تنظر محكمة جنح العجوزة بالجيزة، غدا، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. 

الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف خالد يوسف

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

كان مرتضى منصور قد تولى الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وفي أعقاب إحدى جلسات المحاكمة تحدث منصور لمواقع التواصل الاجتماعي عن القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح العجوزة العجوزة مرتضى منصور المخرج خالد يوسف خالد يوسف

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

تأخر وصول الرحلات الأوروبية بسبب عطل سيبراني وتعليمات هامة للمسافرين

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

إشبيلية يتخطى ديبورتيفو ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads