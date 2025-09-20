النيابة الإدارية تعاين مكتب صحة بدشنا للتحقيق في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار (صور)

أجرت النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، معاينة لمكتب صحة بدشنا فى محافظة قنا، بعد تداول أخبارعن تنقيب عن الآثار بداخله.



تعود الواقعة في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما كشفت عنه أعمال لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، أثناء مرورها على أحد مكاتب الصحة الكائن بمركز دشنا بمحافظة قنا، يوم الأربعاء الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥، من وجود أعمال حفر داخل المكتب يُشتبه في استخدامها لأعمال التنقيب عن الآثار.

وأجرت النيابة الإدارية بقنا – القسم الثالث – معاينة لمكتب الصحة، ظهر اليوم السبت الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد كامل، رئيس النيابة، وعضوية كل من أحمد عبد الحميد، وأحمد نور الدين – وكيلي النيابة، وبصحبتهم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من المحافظة بناءً على طلب النيابة.



وأسفرت المعاينة عن وجود باب خشبي جانبي داخل مكتب الصحة يُطل على حديقة المكتب، عُثر بداخلها على حفرة كبيرة يتجاوز عمقها خمسة أمتار، بداخلها سلم خشبي يُشتبه في كونه قد أُعد بغرض التنقيب عن الآثار. وفي نهاية الحفرة وُجد سرداب أفقي بطول ستة أمتار ممتد أسفل غرف المكتب، فضلًا عن وجود تراكم كميات كبيرة من مخلفات الحفر، وبعض الأدوات المستخدمة وألواح خشبية.



وقد أمرت النيابة الإدارية بقنا – القسم الثالث، باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتكليف اللجنة المشكلة بسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

