السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

أورس فيشر
أورس فيشر

كشفت مصادر داخل  النادي الأهلي أن المفاوضات مع المدرب السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لاتحاد برلين الألماني، توقفت مرة أخري بين الطرفين، بعدما حدثت انفراجة فيها خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن أسباب توقف المفاوضات من جديد جاء لتحفظ فيشر على فكرة العمل في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، بجانب  خلافات تعاقدية حالت دون إتمام الاتفاق.

و تمسك المدرب السويسري بوضع بند في العقد يضمن حصوله على كامل مستحقاته في حال إقالته قبل نهاية مدة التعاقد، وهو الشرط الذي لم يلق قبولا داخل إدارة القلعة الحمراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

