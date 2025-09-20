السبت 20 سبتمبر 2025
مدافع الأهلي يخضع لفحص طبي اليوم بعد إصابته أمام سيراميكا

يخضع أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي، قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمباراة حرس الحدود الثلاثاء القادم في الدوري الممتاز. 

وكان بيكهام تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق مع سيراميكا كليوباترا أمس الجمعة، التي حسمها الأهلي بهدف نظيف. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

