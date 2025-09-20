السبت 20 سبتمبر 2025
غزل المحلة يشارك في رؤية اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة الممارسة

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التسجيل للأندية تحت مسمى "أكاديمية الاستثمار"، في إطار خططه لتوسيع قاعدة الممارسة وصقل المواهب الناشئة داخل منظومة كرة القدم المصرية.

ويعد نادي غزل المحلة من أوائل الأندية التي قررت المشاركة في هذه الرؤية، انطلاقًا من حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس وليد خليل على دعم قطاع الناشئين وتوسيع قاعدة المواهب، باعتبارها الركيزة الأساسية لمستقبل الفريق الأول.

ومن المقرر أن يكشف نادي غزل المحلة خلال الأيام المقبلة عن إطلاق أكاديمية غزل المحلة للاستثمار، والتي ستشارك في دوري الجمهورية للأكاديميات تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

بيان غزل المحلة 

وأصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانا رسميا بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ونظيره المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز. 

وأكد بيان غزل المحلة “عن بالغ استيائه من الفضيحة التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام النادي المصري، والتي كان حكم الساحة محمود بسيوني وطاقم تقنية الفيديو طرفًا رئيسيًا فيها، في مشهد أعاد إلى الأذهان الكارثة التحكيمية التي ارتكبها الحكم ذاته في مباراة الزمالك بالموسم الماضي، بما تضمنته من أخطاء فادحة وتداعيات أدت لإيقافه”.

وواصل البيان: لقد شهدت المباراة سلسلة من القرارات غير المقبولة، أبرزها:

- التغاضي عن منح مدافع النادي المصري البطاقة الصفراء الثانية والطرد عند احتساب ركلة الجزاء المحتسبة لنادي غزل المحلة في الشوط الأول.

- إلغاء هدف صحيح أحرزه اللاعب أحمد شوشة في الشوط الثاني بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته بشكل قاطع.

- احتساب ركلة جزاء ضد غزل المحلة رغم أن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب وهي ملاصقة لجسده ومن مسافة قصيرة جدًا، وهي حالة لا تُحتسب بموجب أخر تحديث  بقانون اللعبة، في الوقت الذي تم فيه التغاضي عن واقعة مطابقة تمامًا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب.

- تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب أعقبه لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء.

وشدد البيان: "إن تكرار مثل هذه الكوارث التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفيديو، يمثل إهانة مباشرة لمبدأ العدالة الكروية، ويكشف عن خلل خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة".

وأكد مجلس إدارة غزل المحلة في بيانه أنه لن يقف صامتًا أمام هذا الظلم البيّن، مطالبًا لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة بحق الحكام المتسببين في هذه المهزلة، حفاظًا على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير.

كما أعلن نادي غزل المحلة بشكل واضح وقاطع أنه لن يخوض أي مباراة مستقبلية يكون محمود بسيوني طرفًا في طاقمها التحكيمي، وذلك صونًا لحقوق النادي وحفاظًا على مبادئ العدالة والشفافية.

