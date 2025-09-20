السبت 20 سبتمبر 2025
رياضة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد

خسر فريق وست هام يونايتد من نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدفي كريستال بالاس كل من: جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 37 وتايريك ميتشل في الدقيقة 68. 

بينما جاء هدف فريق وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 49.  

 

تشكيل وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس 

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.
خط الدفاع: إم ديوف – ماكس كيلمان – كايل ووكر بيترس – مافروبانوس.
خط الوسط: ماتيوس فرنانديز – جيمس وارد – لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: كريسينسيو سامرفيل – جارود بوين – كالوم ويلسون.

 

تشكيل كريستال بالاس ضد وست هام 

حراسة المرمى: دين هندرسون.
خط الدفاع: كريس ريتشاردز – مارك جويهي – ماكسينس لاكروا – دانيال مونوز – تيريك ميتشل.
خط الوسط: ويليام هيوز – آدم وارتون – دايتشي كامادا.
خط الهجوم: يريمي بينو – جان فيليب ماتيتا.

كريستال بالاس وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز

