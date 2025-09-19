أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعود لنغمة الانتصارات بهدف في مرمى سيراميكا بالدوري، أرقام قياسية جديدة بانتظار محمد صلاح في الديربي أمام إيفرتون، جون إدوارد يطلق صفحته الرسمية بعد التصريحات المفبركة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب البرتغالي بيدرو جونشالفيس، المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا، دخل دائرة اهتمامات عدد من الأندية الإفريقية، بعد إعلانه الرحيل عن تدريب أنجولا خلال الساعات الماضية.

يسعى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لتحقيق العديد من الأرقام القياسية الجديدة مع الريدز، من خلال مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، المقرر إقامته غد السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقترب التونسي سيف الدين الجزيري من التواجد في قائمة الزمالك أمام الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

دشَّن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، صفحته الرسمية والوحيدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه خلال الأسابيع الماضية.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للبرازيلي خوان بيزيرا من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كـأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، نتيجة التصويت على لائحة تعديل النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر القلعة الحمراء.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

وجه خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، أمين الصندوق، الشكر نيابة عن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص»، التي أقيمت اليوم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشار محمد رشدي حماد، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بسمة عبد الله، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، والجهة الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

