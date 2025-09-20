السبت 20 سبتمبر 2025
مدرب باير ليفركوزن السابق يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي

دخل المدرب السويسري جيراردو سيواني ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

يذكر أن مفاوضات الأهلي مع السويسري أورس فيشر مدرب يونيون برلين السابق، توقفت مرة أخرى، بعدما كان المدرب عاد إلي قائمة المرشحين من جديد. 

وتتمسك إدارة الأهلي بالمدرسة السويسرية، بعد النجاحات التي حققها المارد الأحمر مع مدربين مثل رينيه فايلر ومارسيل كولر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

