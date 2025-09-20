مدرب باير ليفركوزن السابق يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي

دخل المدرب السويسري جيراردو سيواني ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

يذكر أن مفاوضات الأهلي مع السويسري أورس فيشر مدرب يونيون برلين السابق، توقفت مرة أخرى، بعدما كان المدرب عاد إلي قائمة المرشحين من جديد.

وتتمسك إدارة الأهلي بالمدرسة السويسرية، بعد النجاحات التي حققها المارد الأحمر مع مدربين مثل رينيه فايلر ومارسيل كولر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.