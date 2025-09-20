نوتنجهام وبيرنلي يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة فريق بيرنلي أمام نظيره نوتنجهام فوريست بالتعادل بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتقدم فريق نوتنجهام مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق نكو ويليامز، ثم ادارك جيدون أنتوني التعادل لصالح بيرنلي في الدقيقة 20.

تشكيل بيرنلي ضد نوتنجهام

حراسة المرمى: مارتن دوبرافسكا.

خط الدفاع: إم إيستيفي – هالمار إكدال – كايل ووكر – كويليندشي هارتمان.

خط الوسط: فلورينتينو لويس – جوشوا كولين – جوش لوران – لوم تشاونا.

خط الهجوم: جايدون أنتوني – لايل فوستر.

تشكيل نوتنجهام فوريست ضد بيرنلي

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش – موراتو – أوليكساندر زينشينكو – نيكو ويليامس.

خط الوسط: إليوت أندرسون – دوجلاس لويز – ديلاني باكوا – دان ندوي.

خط الهجوم: مورغان جيبس وايت – كريس وود.

