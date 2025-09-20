السبت 20 سبتمبر 2025
نوتنجهام وبيرنلي يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام
نوتنجهام

انتهت مباراة فريق بيرنلي أمام نظيره نوتنجهام فوريست بالتعادل بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتقدم فريق نوتنجهام مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق نكو ويليامز، ثم ادارك جيدون أنتوني التعادل لصالح بيرنلي في الدقيقة 20. 

 

تشكيل بيرنلي ضد نوتنجهام

حراسة المرمى: مارتن دوبرافسكا.
خط الدفاع: إم إيستيفي – هالمار إكدال – كايل ووكر – كويليندشي هارتمان.
خط الوسط: فلورينتينو لويس – جوشوا كولين – جوش لوران – لوم تشاونا.
خط الهجوم: جايدون أنتوني – لايل فوستر.

تشكيل نوتنجهام فوريست ضد بيرنلي 

حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش – موراتو – أوليكساندر زينشينكو – نيكو ويليامس.
خط الوسط: إليوت أندرسون – دوجلاس لويز – ديلاني باكوا – دان ندوي.
خط الهجوم: مورغان جيبس وايت – كريس وود.

