نوتنجهام وبيرنلي يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي
انتهت مباراة فريق بيرنلي أمام نظيره نوتنجهام فوريست بالتعادل بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.
وتقدم فريق نوتنجهام مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق نكو ويليامز، ثم ادارك جيدون أنتوني التعادل لصالح بيرنلي في الدقيقة 20.
تشكيل بيرنلي ضد نوتنجهام
حراسة المرمى: مارتن دوبرافسكا.
خط الدفاع: إم إيستيفي – هالمار إكدال – كايل ووكر – كويليندشي هارتمان.
خط الوسط: فلورينتينو لويس – جوشوا كولين – جوش لوران – لوم تشاونا.
خط الهجوم: جايدون أنتوني – لايل فوستر.
تشكيل نوتنجهام فوريست ضد بيرنلي
حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش – موراتو – أوليكساندر زينشينكو – نيكو ويليامس.
خط الوسط: إليوت أندرسون – دوجلاس لويز – ديلاني باكوا – دان ندوي.
خط الهجوم: مورغان جيبس وايت – كريس وود.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا