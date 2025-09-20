السبت 20 سبتمبر 2025
علي ماهر: كنا قريبين من التعادل مع الأهلي ولا تعليق على ركلة الجزاء

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

أعرب علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الأهلي، رغم الخسارة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “مبروك للأهلي، كنا نلعب أمام فريق كبير، وكنا قادرين على التسجيل في أكثر من فرصة”.

وأضاف: الشوط الأول ما كناش في أفضل حالاتنا، لكن في الشوط الثاني رجعنا، وخلقنا فرصًا حقيقية، كرة كريم نيدفيد كانت قريبة جدًّا من المرمى، وقررنا الهجوم على الأهلي، وهو أمر لا تفعله أغلب الفرق.

وتابع: موقف سيراميكا كليوباترا صعب، خاصة بعد رحيل عناصر مهمة مثل بوبو، وقندوسي، وهو ما أثر في أدائنا، ونسعى للتواجد في المربع الذهبي وقرار ركلة الجزاء لن أتحدث عنه.

واستعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

