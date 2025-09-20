السبت 20 سبتمبر 2025
+90، بولونيا يخطف فوزا مثيرا من جنوى 1/2 في الدوري الإيطالي

بولونيا
بولونيا

فاز فريق بولونيا أمام نظيره جنوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما  مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي. 

وتقدم فريق جنوي في الدقيقة 63 عن طريق ميكائيل إليرتسون، وكان بولونيا تعادل في الدقيقة 73 بأقدام لاعبه سانتياجو كاسترو.

وأضاف بولونيا الهدف الثاني في الدقيقة 90+9 عن طريق ريكاردو أورسوليني. 

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق بولونيا الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق جنوي بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين. 

 

بولونيا يخسر من ميلان

وكان فريق بولونيا خسر في مباراته الماضية أمام ميلان بنتيجة 0/1، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

سجل لوكا مودريتش هدف ميلان في شباك بولونيا في الدقيقة 61.

جنوى بولونيا الدوري الإيطالي

