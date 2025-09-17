حجز القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد العناصر الجنائية الحاصل على دبلوم بإنشاء عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفات مختلفة للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تقديم خدمات لهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول تبين بعد فحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط وإنشاء الحسابات الوهمية لاستغلالها في الاحتيال على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.