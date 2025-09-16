الأمن يفرغ كاميرات المراقبة لكشف اعتداء سائق ميكروباص على مواطن بعصا خشبية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة لواقعة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ميكروباص وهو يعتدي على أحد الأشخاص باستخدام عصا خشبية.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو متداول

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من شقيقين مقيمين بالجيزة، أفادا بتضررهما من قائد ميكروباص صدمهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، وعند معاتبته اعتدى عليهما باستخدام عصا خشبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

