استدعاء مجري التحريات للتحقيق في تورط تشكيل عصابي باستغلال الأطفال في التسول

أمرت النيابة العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة 15 عاطلا، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة)، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقال المتهمون: إنهم يستخدمون المجني عليهم ممن يعيشون في الشوارع من المشردين والهاربين من مساكنهم.

وأضاف المتهمون، أنهم يستغلون الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع المناديل واللبان وعلب الكبريت مقابل وجبة ومكان للمبيت.

 

فيما استدعت النيابة العامة أهالي الأطفال وسلمتهم لهم مع أخذ تعهد عليهم، أما الأهل الذين امتنعوا عن الحضور تم إيداع أطفالهم دور رعاية مختصة.

كانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

ضُبط برفقة المتهمين 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي، ما يعكس خطورة استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

