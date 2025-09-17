الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

حجز عامل ظهر في فيديو وهو يعتدي على شقيقه بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحجز عامل ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالتعدي على شقيقه بالسب والتهديد بإلحاق الأذى به، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

كانت التحريات كشفت عن أن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل أظهر تضرر صاحب الحساب من قيام شقيقه بالتعدي عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتبادل الطرفان الضرب، دون حدوث إصابات.

وبالفحص تم تحديد القائم بالنشر، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبسؤاله أكد الواقعة. 

تم ضبط المشكو في حقه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

