النيابة تقرر حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، حجز تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، لمدة ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

السرقة من داخل السيارات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

عقب ضبطهما، أقرا بارتكاب (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية  "تم ضبطه".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

