الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

السرقة من داخل السيارات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

عقب ضبطهما، أقرا بارتكاب (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية  "تم ضبطه".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السرقة من داخل السيارات النيابة العامة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي سرقة السيارات بالقاهرة عصابة سرقة السيارات مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حجز القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب على المواطنين

حجز عامل ظهر في فيديو وهو يعتدي على شقيقه بالقاهرة

الأمن يفرغ كاميرات المراقبة لكشف اعتداء سائق ميكروباص على مواطن بعصا خشبية بالقاهرة

النيابة تقرر حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قرار جديد في واقعة مقتل راكب على يد سائق ميكروباص بالتجمع

قرار جديد من النيابة بشأن مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في مدينة بدر

استدعاء مجري التحريات للتحقيق في تورط تشكيل عصابي باستغلال الأطفال في التسول

تجديد حبس زوجين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads