السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

 شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بديرب الزقازيق، قبل الكارتة في اتجاه مدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

حدثت وجها لوجه، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نصف نقل أعلى كوبري بالشرقية

 

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي

 جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب ميكروباص واصابة 11 شخصا بالشرقية حوادث محافظة الشرقية إحصاءات حوادث الطرق في مصر أخبار الحوادث حوادث اليوم اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تعزيز التعاون الاقتصادي يتصدر مباحثات البلدين، مليار دولار حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر

رئيس جامعة بنها يشارك الطلاب لعب تنس الطاولة أول يوم بالعام الدراسي الجديد (فيديو)

النقل تطلق المرحلة الثانية لبرنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل

قضية الطفل ياسين، وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة للاستماع لأقواله

طريقة عمل العيش الشامي في البيت، توفير وصحة وطعم مميز

رئيس الحزب الناصري: انحياز أمريكا الكامل لإسرائيل يسقط عنها صفة "الوسيط النزيه"

وفاة الفنان التشكيلي مجدي قناوي عن عمر يناهز 82 عامًا

التأشيرة لأمريكا بـ 108 لفات حول المذبح، انتشار معابد الفيزا في الهند

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

باستثمارات 70 مليون دولار، رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا للمنسوجات بالقنطرة غرب (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads