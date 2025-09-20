إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بديرب الزقازيق، قبل الكارتة في اتجاه مدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.