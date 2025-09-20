السبت 20 سبتمبر 2025
طريقة عمل العيش الشامي في البيت، توفير وصحة وطعم مميز

العيش الشامي
العيش الشامي

 

طريقة عمل العيش الشامي، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، تبحث كثير من الأسر المصرية والعربية عن وسائل بديلة لتقليل النفقات اليومية، دون التخلي عن جودة الطعام أو الطعم الأصيل. 
 

وفي الآونة الأخيرة أصبح العيش الشامي واحدًا من أساسيات المائدة التي لا يمكن الاستغناء عنها، سواء في وجبة الإفطار مع الجبن والزيتون، أو بجانب أطباق الغداء المختلفة. 

بدلًا من شرائه جاهزًا بأسعار متزايدة، يمكن لكل ربة بيت أن تعدّه بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، ما يضمن لها التوفير في الميزانية، والحصول على خبز صحي نظيف وآمن.

الخبز البيتي.. عادة تستحق العودة

  عادة إعداد الخبز في المنزل تعيد للأسر دفء الماضي وذكريات الأمهات والجدات اللواتي كنّ يعتبرن الخَبز من أساسيات العناية بالبيت. 

ومع ارتفاع الأسعار، باتت هذه العادة حلًّا عمليًا يعيد التوازن للميزانية ويجمع الأسرة حول مائدة عامرة بالحب والنكهة الطيبة.


المكونات الأساسية لعمل العيش الشامي

لتحضير العيش الشامي في البيت، لن تحتاجي سوى لمكونات قليلة ورخيصة الثمن، وهي:

4 أكواب من الدقيق الأبيض (من الممكن خلطه مع دقيق بلدي لزيادة القيمة الغذائية).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الماء الدافئ (قد يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق).

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

هذه المكونات تكفي لإعداد حوالي 10 أرغفة متوسطة الحجم، وهي كمية مناسبة ليوم كامل لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

 

طريقة العيش الشامي
طريقة العيش الشامي

خطوات تحضير العيش الشامي

تحضير العجينة
في وعاء عميق، يُمزج الدقيق مع الملح والسكر والخميرة، ثم يُضاف الزيت ويُخلط جيدًا. بعد ذلك، يُسكب الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة لينة وطرية غير لاصقة.

ترك العجينة لتتخمر
تُغطى العجينة بفوطة قطنية نظيفة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا، حتى يتضاعف حجمها. هذه الخطوة ضرورية لنجاح العيش الشامي والحصول على قوام هش وخفيف.

تشكيل الأرغفة
بعد التخمير، تُقطع العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم تُفرد كل كرة باستخدام النشابة حتى تصبح دائرية ورقيقة. يجب الحرص على أن يكون السمك متساويًا حتى ينفخ الخبز عند الخَبز.

الخبز على النار
يُسخن صاج أو طاسة ثقيلة على النار حتى تصل لدرجة حرارة عالية، ثم يوضع الرغيف عليها. يُترك حتى يبدأ بالانتفاخ ويظهر اللون الذهبي من الأسفل، ثم يُقلب على الوجه الآخر لثوانٍ فقط.
يمكن كذلك خبزه في فرن ساخن على حرارة 220 درجة مئوية، حيث يوضع على الرف الساخن مباشرةً حتى ينتفخ.

 

نصائح لضمان نجاح العيش الشامي

يجب أن يكون الماء دافئًا، لا ساخنًا ولا باردًا، حتى تساعد الخميرة على التفاعل.

يُفضل تسخين الطاسة أو الصاج جيدًا قبل وضع الرغيف لضمان انتفاخه.

إذا لم يُنتفخ الرغيف، فقد يكون بسبب سمك العجين أو ضعف حرارة الصاج.

يُمكن حفظ الأرغفة في كيس بلاستيكي نظيف بعد أن تبرد، أو وضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.

 

الفوائد الاقتصادية والصحية للعيش الشامي

إعداد العيش الشامي في المنزل لا يوفّر فقط المال، بل يمنح الأسرة أمانًا صحيًا. فالخبز الجاهز قد يحتوي على مواد حافظة أو إضافات غير مرغوبة، بينما الخبز البيتي مضمون المكونات وخالٍ من أي إضافات صناعية.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن تكلفة عمل 10 أرغفة في المنزل لا تتجاوز ثلث ثمن شراء الكمية نفسها من المخبز. ومع التكرار، ستكتشف ربة البيت أن العيش البيتي أكثر طراوة ويحتفظ بنكهة مميزة.

