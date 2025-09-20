السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الفنان التشكيلي مجدي قناوي عن عمر يناهز 82 عامًا

الفنان مجدي قناوي،
الفنان مجدي قناوي، فيتو

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان التشكيلي الكبير مجدي قناوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا ومسيرة حافلة بالإنجازات.  

وفاة التشكيلي مجدي قناوي

ونعى الناقد التشكيلي صلاح بيصار، مجدي قناوي مستعرضًا أبرز محطات حياته الفنية والأكاديمية، وقد وجه بيصار دعوة للاحتفاء بعالمه وأعماله بعد رحيله، مؤكدًا على أهمية تذكير الذاكرة التشكيلية المصرية بنجوم الفن الكبار بعد وفاتهم.

كما تقدم بيصار بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وخاصة ابنته الدكتورة منى، أستاذة التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. 

الفنان مجدي قناوي

وكان قناوي أستاذًا في فن الطباعة الفنية ورئيس قسم التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، كما شغل منصب المدير الأسبق للأكاديمية المصرية في روما خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000. ويُعد قناوي من أبرز الفنانين الذين حصلوا على دبلوم المعهد العالي للطباعة الفنية في أوربينو، المعروف كأحد معاقل فن الجرافيك.

وتميزت أعماله الفنية بلغة تعبيرية فريدة، تنقلت بسلاسة من التشخيص إلى التجريد، وكأنها نقوش خالدة على جدران الزمن. وتألقت لوحاته بسحر الرموز والعناصر المصرية والشرقية، مثل الهرم والهلال والطائر الأسطوري. كما تميزت أعماله باستخدام مسطحات لونية غنية وكثيفة، وتركيبات هندسية دقيقة، ضمن منظومات لونية درامية من الأسود والرمادي والأزرق والبني، مما جعل فنه حالة متفردة في فن الجرافيك المصري.

وعلى الرغم من ظروفه الصحية الصعبة، ظل الفنان مجدي قناوي مخلصًا لفنه ومترفعًا عن محنه.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجدي قناوي الفنان التشكيلي الكبير مجدي قناوي الناقد التشكيلي صلاح بيصار الفنان مجدي قناوي وفاة التشكيلي مجدي قناوي

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

باستثمارات 70 مليون دولار، رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا للمنسوجات بالقنطرة غرب (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads