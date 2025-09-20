وفاة الفنان التشكيلي مجدي قناوي عن عمر يناهز 82 عامًا

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان التشكيلي الكبير مجدي قناوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا ومسيرة حافلة بالإنجازات.

وفاة التشكيلي مجدي قناوي

ونعى الناقد التشكيلي صلاح بيصار، مجدي قناوي مستعرضًا أبرز محطات حياته الفنية والأكاديمية، وقد وجه بيصار دعوة للاحتفاء بعالمه وأعماله بعد رحيله، مؤكدًا على أهمية تذكير الذاكرة التشكيلية المصرية بنجوم الفن الكبار بعد وفاتهم.

كما تقدم بيصار بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وخاصة ابنته الدكتورة منى، أستاذة التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.

الفنان مجدي قناوي

وكان قناوي أستاذًا في فن الطباعة الفنية ورئيس قسم التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، كما شغل منصب المدير الأسبق للأكاديمية المصرية في روما خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000. ويُعد قناوي من أبرز الفنانين الذين حصلوا على دبلوم المعهد العالي للطباعة الفنية في أوربينو، المعروف كأحد معاقل فن الجرافيك.

وتميزت أعماله الفنية بلغة تعبيرية فريدة، تنقلت بسلاسة من التشخيص إلى التجريد، وكأنها نقوش خالدة على جدران الزمن. وتألقت لوحاته بسحر الرموز والعناصر المصرية والشرقية، مثل الهرم والهلال والطائر الأسطوري. كما تميزت أعماله باستخدام مسطحات لونية غنية وكثيفة، وتركيبات هندسية دقيقة، ضمن منظومات لونية درامية من الأسود والرمادي والأزرق والبني، مما جعل فنه حالة متفردة في فن الجرافيك المصري.

وعلى الرغم من ظروفه الصحية الصعبة، ظل الفنان مجدي قناوي مخلصًا لفنه ومترفعًا عن محنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.