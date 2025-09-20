تعزيز التعاون الاقتصادي يتصدر مباحثات البلدين، مليار دولار حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس السنغافورى حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة فى الشرق الأوسط لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التى تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود.

وتتخطى حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر مليار دولار فضلا عن وجود جهود حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.

وتعد زيارة رئيس سنغافورة، محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المنتظر أن تسهم في تبادل الخبرات بمجالات التنمية المستدامة إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد.

