قضية الطفل ياسين، وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة للاستماع لأقواله

شهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، حضور كبير الأطباء الشرعيين في قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء عليه، الذي سبقه بالوصول بصحبة والدته مرتديا بدلة سبايدر مان ومعه مسدس لعبة إلى المحكمة وأيضا، حضور المتهم (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما.

تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الاعتداء

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، قررت تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الاعتداء على "الطفل ياسين" تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى جلسة اليوم 20 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين والتي تعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.

كنت أتمنى أن اصطحب ياسين إلى مدرسته

والدة الطفل “ياسين”، بعد وصولها قالت "مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم كنت أتمنى أن أصطحب ياسين إلى مدرسته بدلا من الذهاب به إلى المحكمة”.

استجواب الطبيب الشرعي

وشهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، استجواب الطبيب الشرعي ياسر بركات داخل الغرفة في جلسة سرية بناء على طلب الدفاع عن المتهم، وشهدت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، فرض كردون أمني واحتياطات أمنية مكثفة، مع وصول هيئة الدفاع في قضية “الطفل ياسين” لحضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بالتعدي على الطفل.

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي طالب، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.

وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.

معاقبة المتهم بالسجن المؤبد

ونشرت "فيتو" حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور التي عاقبت المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالسجن المؤبد بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي وذلك بعد الاستماع الى شهود واقعة التعدي على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها (صبري. ك) المراقب المالي بالمدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.