التأشيرة لأمريكا بـ 108 لفات حول المذبح، انتشار معابد الفيزا في الهند

انتشار ظاهرة معابد الفيزا في الهند، انتشرت في الهند حاليًا معابد تًعرف بـ "Visa Temple" أو "معبد فيزا.. معبد تأشيرات السفر"، وهذه المعابد كانت تعاني من فشلها، لكنها ازدهرت بعد تخصيصها لعبادة تأشيرات قبول السفر للعمل والدراسة، الأمر الذي أدى لزيادة المقبلين عليها للحصول على الموافقة السريعة لتأشيرات السفر بالخارج، فيما يُعرف بـ "عبادة تأشيرات السفر" في الهند.

انتشار معابد الفيزا في الهند

ويقدم العديد من زوار المعبد حاليًا للحصول على الموافقة على العديد من تأشيرات السفر، وأههم فيزا يقومون بعبادتها حاليًا هي الفيزا الخاصة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، من نوع H-1B التي تمنح الهنود السفر والعمل في أمريكا.

معبد تشيلكور بالاجي في الهند يجذب عشرات الآلاف من الأشخاص أسبوعيًا لعبادة تأشيرة السفر، فيتو.



ويصف شهود العيان من الهنود أن الهندوس يأتون لهذا المعبد ويتضرعون لما يُعرف لديهم ب"الإله فيشنو" مدعين أنه يمكنه أن يعطيهم فيزا للعمل أو الدراسة، ويقوم الكهنة القائمين على المعبد بأخذ جواز السفر ومباركته ببعض الطقوس، ليتم قبوله وتسهيل عملية السفر، وإن لم يستطع "فيشو" تقديم الفيزا لأمريكا، مرجعًا ذلك بسبب ذنوبهم، فإنهم يطلبون فيزا لأي دولة أخرى.

ويقول أحد النشطاء من الهندوس الذي يسعى للحصول على تأشيرة السفر لأمريكا "فيزا H-1B"، أن سياسات الرئيس الأمريكي ترامب الجديدة، التي شدد فيها إجراءات الهجرة تجعلهم يكثفون صلواتهم أكثر للحصول عليها.

يزور المعبد كل طالبي السفر خارج الهند، فيتو

وأكد الناشط الهندوسي أن معبد عبادة تأشيرة السفر في الهند يزوره أكثر من 1000 شخص يوميًا، خاصة الأشخاص المتعلمين مثل المهندسين والأطباء والمبرمجين الذين يسعون للعمل في الخارج، ويأتي إليه أيضًا الطلاب لعبادة تأشيرة F-1 التي تخولهم للدراسة في الولايات المتحدة.

طقوس معبد تأشيرة السفر في الهند

وأكدت صحيفة "ذي ول ستريت جورنال" أن معبد تأشيرة السفر في الهند، كان معبدًا فاشلًا. ثم بدأ يذيع سيطه وينتشر بعد ما تردد بين الهندوس مزاعم تقول أن "الإله فيشو" يقدم مساعدة للحصول على تأشيرة.

الحصول على تأشيرة السفر داخل المعبد، فيتو



ويدعي القائمون على المعبد قدرته على استدعاء المساعدة الإلهية للأشخاص الذين يريدون الدراسة أو العمل في الخارج؛ حيث يقول مرتادوه: "إذا أتينا إلى هنا وصلينا، نحصل على تأشيرة".

ويزعم مرتادو المعبد أيضًا أنه "في الهند يقدم مساعدة إلهية لتأمين الوظائف للأمريكيين"، حيث أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه حاليَا يتدفق المصلون إلى معبد "تشيلكور بالاجي"، المعروف باسم "معبد التأشيرة"، لطلب المساعدة الإلهية في الحصول على تأشيرة عمل في الولايات المتحدة.

معبد تأشيرة السفر، فيتو



ويزعم أن كهنة المعبد يقومون بمباركة جوازات السفر، ويشترط أن يسير المتقدمون للحصول على جوازات السفر 108 دائرة حول المذبح، ويعتقد الآلاف أن هذه الطقوس تقدم اختصارًا مقدسًا إلى وادي السيليكون.

قد يبدو الأمر كله ساخرًا، لكنه في الهند وداخل معبد تأشيرة السفر، الأمر ليس كذلك، حيث يتم الكشف عن اقتصاد طقوسي أصبحت فيه التأشيرات بمثابة عملة إيمانية، حيث يتفاخر المعبد الهندي المزعوم بقدرته على استدعاء المساعدة الإلهية للأشخاص الذين يرغبون في الدراسة أو العمل في الخارج"، حيث قالت إحدي مرتادي المعبد: "إذا أتينا إلى هنا وصلينا، نحصل على تأشيرة".

"فيشو" يوزع الموافقات على تأشيرات السفر لأمريكا

ويبدو الأمر غريبًا حيث يتم تصوير "فيشو" وهو يوزع الموافقات على تأشيرات H-1B، أما الطريقة التي يتم استخدامها في المعبد فهي الأكثر غرابه، حيت تتعامل العديد من الشركات الأمريكية أن حصول التأشيرة H-1B، هي تأشيرة عمل مؤقتة مخصصة للوظائف التي تتطلب مهارات عالية في حال عدم توفر عامل أمريكي مؤهل.

معبد في الهند لعبادة تأشيرة السفر، فيتو

ويجب على أصحاب العمل الإقرار بأن توظيف العامل الأجنبي لن يضر بالأجور أو ظروف العمل الأمريكية، وتخضع الطلبات لنظام القرعة، ويخضع ذلك لقيود قانونية. نظريًا، تهدف هذه الضمانات إلى منع إساءة الاستخدام، لكن عمليًا، غالبًا ما يتم التلاعب بالنظام، حيث تستخدمه الشركات كوسيلة فعالة للحصول على عمالة أرخص تعتمد على التأشيرة.

وتقوم العائلات في حيدر أباد بحرق البخور لتحسين فرصها في الهجرة، تعمل شركات فورتشن 500 في الولايات المتحدة على بناء أضرحة خاصة بها، أضرحة للاستعانة بمصادر خارجية، تنقل الأعمال إلى الخارج، وختم السير الذاتية بعلامة "عامل أجنبي".



وفي فرضية معبد التأشيرة يمكن أن تخدم بسهولة كسياسة للموارد البشرية في الشركات الأميركية، حيث يقال: "إذا صلينا بقوة كافية، ربما لن نضطر إلى توظيف أميركي".

