رئيس جامعة بنها يشارك الطلاب لعب تنس الطاولة أول يوم بالعام الدراسي الجديد (فيديو)

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، طلاب الجامعة في لعب التنس خلال فعاليات أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط أجواء من البهجة والترحيب من الطلاب.

جاءت المشاركة عقب جولة الجيزاوي التفقدية بالحرم الجامعي لجامعة بنها لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث حرص على التفاعل المباشر مع الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي، في إطار دعمه لخلق بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه.

ولاقت هذه المبادرة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم هذه اللحظات، مؤكدين أن هذا التفاعل يعكس روح القرب والتواصل بين إدارة الجامعة وأبنائها.

ممر يضم 1500 طالب وتحية العلم في احتفال جامعة بنها بأول أيام العام الدراسي

نظمت جامعة بنها احتفالية مميزة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، حيث شهد الحرم الجامعي إقامة ممر يضم 1500 طالب من مختلف الكليات، في أجواء مبهجة للاحتفاء باستقبال الطلاب الجدد.

وشهد الدكتور ناصر الحيزاوي رئيس جامعة بنها مراسم تحية العلم، أعقبها تقديم الطلاب عرضًا مسرحيًا وفقرات فنية تناولت أهمية العلم ودوره في بناء مستقبل الأجيال، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفالية تأتي في إطار حرص جامعة بنها على دعم روح الانتماء وتشجيع الطلاب على بدء عامهم الدراسي بطاقة إيجابية مليئة بالعطاء والإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا معتز الأمين المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وإبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

