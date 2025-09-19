حدثت وجها لوجه، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين نصف نقل أعلى كوبري بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية منذ قليل حادثًا مروعًا، بعدما اصطدمت سيارتان نصف نقل وجها لوجه أعلى كوبري الصنايع بمدينة القرين، في مشهد أثار حالة من الفزع بين الأهالي والموجودين في محيط الواقعة.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 9 ركاب بالقرين

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى القرين المركزي، حيث استقبل قسم الاستقبال والطوارئ المصابين، وتم التعامل معهم طبيًّا وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، مع وضع بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية

وانتقلت على الفور قوة من الأجهزة الأمنية بالشرقية لموقع الحادث، لمعاينة المشهد ورفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لوقت قصير بسبب الحادث.

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القرين

وأكد مصدر طبي أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وكدمات، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الطرق.. تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر المادية، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

