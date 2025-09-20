رئيس الحزب الناصري: انحياز أمريكا الكامل لإسرائيل يسقط عنها صفة "الوسيط النزيه"

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى: إن استخدام الولايات المتحدة الامريكية حق النقض "الفيتو" للمرة السادسة في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يظهر الوجه القبيح للولايات المتحدة الامريكية، ويسقط القناع الزائف الذى تختفى ورائه من ادعاء الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الفيتو الامريكى استمرارًا لسياسة الانحياز الأمريكي لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذا الموقف يمثل استمرارًا لسياسة الانحياز الأمريكي لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويقوض أي مساعٍ دولية جادة لإنهاء العدوان وحماية المدنيين، وهذا يكشف ازدواجية المعايير الأمريكية والتي باتت واضحة أمام المجتمع الدولي، فهي تتحدث من جهة عن التفاوض والتهدئة وحقوق الإنسان، بينما من جهة أخرى تعرقل كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

الولايات المتحدة كدولة لم تعد راعية للسلام بل طرفًا منحازًا في النزاع

وأوضح أن هذا الموقف يكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كدولة لم تعد راعية للسلام بل طرفًا منحازًا في النزاع، ما يستدعي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي البحث عن آليات بديلة أكثر عدالة وفعالية لتمرير القرارات الأممية وحماية الشعب الفلسطيني.

مجلس الأمن تحول بفعل هذا الفيتو من منصة لحفظ السلم العالمي إلى شاهد صامت على جريمة مكتملة الأركان

وقال: “مجلس الأمن تحول بفعل هذا الفيتو من منصة لحفظ السلم العالمي إلى شاهد صامت على جريمة مكتملة الأركان، في ظل تجاوز عدد الشهداء 70 ألفًا غالبيتهم من النساء والأطفال، ومعاناة ملايين الفلسطينيين من الجوع والحصار والمرض”.

