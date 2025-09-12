لكل أفراد الأسرة، أطعمة تقوي المناعة للحماية من نزلات البرد الموسمية

مع تغير الفصول، وخصوصًا في الخريف والشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة تقلب درجات الحرارة وضعف المناعة أحيانًا.



هنا يأتي دور الغذاء المتوازن كخط الدفاع الأول لحماية جميع أفراد الأسرة من هذه الأمراض الموسمية. إذ لا يقتصر الأمر على تناول الأدوية أو الفيتامينات الصناعية، بل إن الطعام الطبيعي اليومي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لبناء جهاز مناعي قوي.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المناعة القوية لا تُبنى في يوم واحد، بل هي نتاج عادات غذائية متوازنة ومستدامة.



أطعمة تقوي جهاز المناعة



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم الأطعمة التي تساعد في تقوية المناعة.



1. الحمضيات مصدر فيتامين C

البرتقال، اليوسفي، الليمون، والجريب فروت تعد من أهم الفواكه التي يجب توافرها على مائدة الأسرة في الشتاء. فهي غنية بفيتامين C الذي يحفز إنتاج كريات الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى. يمكن للأطفال تناول عصير البرتقال الطازج صباحًا، بينما يمكن للكبار إضافة الليمون إلى الماء الدافئ أو السلطات لزيادة امتصاص الفيتامينات.

2. العسل الطبيعي

العسل من أقوى مضادات البكتيريا والفيروسات الطبيعية. ملعقة صغيرة يوميًا للأطفال بعد عمر السنة تساهم في تهدئة الحلق ومنع العدوى، بينما للكبار يمكن إضافته إلى المشروبات الدافئة مثل الليمون بالعسل. يحتوي العسل على مضادات أكسدة تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتحافظ على الطاقة والنشاط خلال البرد.

3. الثوم والبصل

يعتبر الثوم مضادًا حيويًا طبيعيًا لاحتوائه على مادة الأليسين، التي تهاجم الجراثيم وتقوي المناعة. يمكن إضافته إلى الوجبات اليومية مثل الشوربات والخضار المطبوخة. أما البصل، فهو غني بمركبات الكبريت التي تساعد على تنظيف الجهاز التنفسي، ويعد مثاليًا لإضافته إلى السلطات أو الأطعمة المطهية.

4. الزنجبيل

الزنجبيل الطازج أو المطحون معروف بقدرته على تخفيف الالتهابات ومحاربة الفيروسات. كوب من الزنجبيل الدافئ بالعسل يساعد على تهدئة السعال والوقاية من نزلات البرد. كما يمكن إضافته مبشورًا إلى الشوربات أو الشاي اليومي ليصبح عادة صحية للأسرة.

5. الخضروات الورقية

السبانخ، الجرجير، الكرنب، والبروكلي مليئة بالفيتامينات مثل A وC وE، بالإضافة إلى الحديد والألياف. هذه الخضروات تعزز إنتاج الأجسام المضادة وتساعد في الحفاظ على نشاط الجهاز المناعي. من الأفضل طهيها بشكل خفيف للحفاظ على قيمتها الغذائية.

6. الزيوت الصحية والمكسرات

اللوز، الجوز، بذور دوار الشمس، وزيت الزيتون تحتوي على فيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز مناعة الجسم. تناول حفنة صغيرة من المكسرات كوجبة خفيفة يومية للأسرة يعد وسيلة رائعة لتزويد الجسم بالعناصر المفيدة دون إضافات صناعية.

7. الزبادي والمنتجات المخمرة

الزبادي الطبيعي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من جهاز المناعة. يمكن تقديم الزبادي للأطفال مع الفواكه الطازجة، أو تناوله بجانب وجبات الغداء والعشاء للكبار.

8. الأسماك الدهنية

السلمون، السردين، والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتقوي دفاعات الجسم. تناول وجبة سمك مرتين أسبوعيًا يساعد على تقوية العظام والمناعة، كما يوفر فيتامين D الذي يقل في الشتاء بسبب قلة التعرض للشمس.

9. الفلفل الأحمر الملون

قد يندهش البعض أن الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال! لذا إضافته إلى السلطة أو طهيه مع الخضار يعد خيارًا ممتازًا لدعم المناعة.

10. الحبوب الكاملة والبقوليات

العدس، الفول، الحمص، والشوفان تمد الجسم بالزنك والحديد والألياف التي تدعم الجهاز المناعي. هذه الأطعمة تمنح الأسرة طاقة مستمرة وتحافظ على توازن السكر في الدم.

11. الجزر والبطاطا

الجزر غني بفيتامين A الذي يحافظ على صحة الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، وهي خط الدفاع الأول ضد الفيروسات. كذلك البطاطا تحتوي على بيتا كاروتين ومضادات أكسدة تعزز حماية الجسم.

12. الماء والمشروبات الدافئة

الحفاظ على ترطيب الجسم مهم جدًا لمناعة قوية. شرب الماء بانتظام يساعد على طرد السموم، كما أن المشروبات الدافئة مثل الينسون والنعناع والكمون بالليمون تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي ومنع الجفاف.

نصائح عملية للأسر لتقوية المناعة بالاعتماد على الغذاء:

تنويع الألوان: اجعل أطباق الأسرة غنية بالألوان (أخضر، برتقالي، أحمر) لضمان الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات.

تقليل السكريات المصنعة: الحلويات الجاهزة والمشروبات الغازية تضعف المناعة، لذا من الأفضل استبدالها بالفواكه أو التمر.

الاعتماد على الطعام الطازج: الطهي المنزلي الطازج أفضل وسيلة لضمان جودة الطعام مقارنة بالوجبات الجاهزة.

جدولة الوجبات: من المهم أن أفراد الأسرة وجبات منتظمة تحتوي على خضار وفواكه يوميًا.

تعويد الأطفال: تعليم الأطفال منذ الصغر على تناول الفواكه والزبادي والمكسرات يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض الموسمية.

