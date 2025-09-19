قبل الدراسة، نصائح لتعويد أبنائك على النوم مبكرا

ساعات قليلة تبعدنا عن اول يوم مدرسة، وتنشغل الأمهات حاليا فى التجهيز لهذا اليوم حيث شراء ادوات وملابس المدرسة وتهيئة الأبناء للاستعداد للدراسة.

وبجانب هذا تهتم الأمهات بتنظيم مواعيد نوم الأبناء حيث يجب النوم مبكرا للاستيقاظ مبكرا بكل نشاط وحيوية مايساعدهم على النشاط والتركيز طوال اليوم الدراسي.

أهمية النوم المبكر للأطفال

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي واسري، إن النوم المبكر من أهم العادات الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي، حيث يساعد النوم العميق على تحسين الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز، ودعم المناعة، كما يرفع مستوى الطاقة صباحا ويحسن المزاج العام، مما ينعكس إيجابيا على تحصيله الدراسة.

نصائح لتعويد الأبناء على النوم مبكرا

وأضافت ولاء، أن هناك نصائح لتعويد الأبناء على النوم مبكرا قبل الدراسة، منها:-

ضبط مواعيد النوم تدريجيا، ابدئي قبل أسبوعين على الأقل من بدء العام الدراسي.

قومي بتقديم موعد النوم 15 إلى 30 دقيقة يوميا حتى تصلي إلى الساعة المناسبة.

ثبتي أيضا موعد الاستيقاظ حتى تتأقلم الساعة البيولوجية للطفل.

خصصي نصف ساعة لأنشطة هادئة مثل قراءة قصة، أو التحدث مع الطفل بهدوء.

تجنبي أي نشاط يسبب الحماس الزائد مثل الألعاب الإلكترونية أو القفز واللعب الصاخب.

الاستحمام بماء دافئ يساعد على استرخاء الجسم.

يفضل إيقاف استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفاز قبل النوم بساعة على الأقل.

الضوء الأزرق من الشاشات يعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

احرصي أن تكون الغرفة مظلمة أو بإضاءة خافتة.

درجة الحرارة المناسبة بين 20 و24 درجة مئوية.

تأكدي من نظافة الفراش وراحة الوسادة، ويفضل استخدام أغطية قطنية ناعمة.

تجنبي تقديم وجبات ثقيلة أو سكرية قبل النوم مباشرة.

قدمي عشاء خفيف وصحي مثل الزبادي مع الفاكهة أو شطيرة خفيفة.

قللي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو الكاكاو المركز.

شجعي أطفالك على ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق بعد المدرسة أو في فترة العصر.

تنظيم مواعيد النوم

النشاط البدني يساعد على تفريغ الطاقة وتحسين جودة النوم، لكن يجب تجنب التمارين القوية قبل النوم مباشرة.

تجنبي النقاشات الحادة أو العقاب قبل النوم حتى لا يشعر الطفل بالتوتر.

تحدثي معه بلطف وشجعيه على مشاركة مشاعره ليذهب للفراش وهو مطمئن.

التزمي أنت ووالده بمواعيد نوم منتظمة، فالأطفال يقلدون الكبار.

اجعلي الوقت الليلي مخصص للاسترخاء العائلي بعيدا عن الأجهزة والشاشات.

إذا واجه طفلك صعوبة في النوم، لا تلجئي فورا لاستخدام الأجهزة أو التلفاز لإسكاته، بل حاولي تهدئته بقراءة قصة قصيرة أو الاستماع لموسيقى هادئة.

علميه تقنيات التنفس العميق، أو احكي له عن أحداث مبهجة ليشعر بالأمان.

في حال استمرار المشكلة لفترة طويلة أو ظهور علامات مثل الكوابيس المتكررة أو القلق الشديد، يفضل استشارة طبيب مختص.

فوائد التعود على النوم المبكر

وتابعت، أن من فوائد التعود على النوم المبكر:-

تحسين الأداء الدراسي، النوم الجيد يعزز الذاكرة والانتباه.

تقوية المناعة، الجسم يصلح نفسه أثناء النوم، مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض.

التحكم في الوزن، قلة النوم ترتبط بزيادة الشهية وتراكم الدهون.

النوم الكافي يقلل من العصبية والتوتر.

