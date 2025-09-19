الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق اندلع في شقة سكنية بالظاهر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بـ منطقة الظاهر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وتم إسعافهم فى موقع الحريق.

 

حريق شقة بالظاهر 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وتم إسعافهم في موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالظاهر حريق شقة الظاهر الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية منطقة الظاهر

مواد متعلقة

النيابة تطلب تقرير السلامة المهنية حول انفجار ضاغط هواء داخل محطة وقود بالظاهر

القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة مبالغ مالية من داخل شقة بالظاهر

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

نيابة الإسكندرية تأمر بإيداع زوج دينا علاء مستشفى الأمراض النفسية

بعد ساعات من إخلاء السكان، انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

خدمات

المزيد

من شهادة صحية إلى صحيفة جنائية، شروط جديدة لمزاولة مهنة السايس

نصائح مهمة قبل التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads