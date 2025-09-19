إصابة 5 أشخاص في حريق اندلع في شقة سكنية بالظاهر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بـ منطقة الظاهر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وتم إسعافهم فى موقع الحريق.

حريق شقة بالظاهر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وتم إسعافهم في موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

