بعد ساعات من إخلاء السكان، انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية (صور)

انهيار عقار باب الشعرية، بعد ساعات من إخلاء عقار باب الشعرية من السكان، انهار العقار بالكامل المكون من 6 طوابق بالأرضى بشارع الإبيارى المتفرع من شارع الجيش، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



انهيار جزئي لعقار بباب الشعرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقار أمام مدرسة النصر الرسمية الابتدائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيار عقار باب الشعرية

انهيار عقار باب الشعرية



و بالفحص تبين سقوط جزء من عقار قديم بباب الشعرية مكون من 6 طوابق بالأرضي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.

وبعدد ساعات من إخلاء العقار من السكان انهار العقار بالكامل دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

