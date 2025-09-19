السبت 20 سبتمبر 2025
بعد ثلاثية الزعيم بالشوط الأول، أهلي جدة يخطف التعادل من الهلال بالدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

نجح فريق أهلي جدة في خطف التعادل الإيجابي أمام الهلال 3-3 في الكلاسيكو السعودي المثير، الذي أقيم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

 

تفوق الهلال 

دخل الهلال اللقاء بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته إلى أهداف متتالية أربكت دفاع الأهلي. 

وجاءت الثلاثية الزرقاء عبر هجمات منظمة واستغلال واضح للأخطاء الدفاعية، وسط تألق لافت من خط الوسط والهجوم.

وتقدم الهلال تيو هرنانديز في الدقيقة 12.

وأضاف مالكوم هدفين في الدقيقتين 24 و41.

وفي الشوط الثاني نجح أهلي جدة من إدراك التعادل عن طريق إيفان تونية في الدقيقتين 78', 87.

وأضاف ميريح ديميرال الهدف الثالث في الدقيقة 1+90.

وبهذا التعادل يحتل الهلال المركز 7 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 5 نقاط أيضا.

