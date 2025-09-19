الجمعة 19 سبتمبر 2025
موعد مباراة الجزيرة وبني ياس بدوري أدنوك للمحترفين

محمد النني،فيتو
محمد النني،فيتو

يلتقي فريق الجزيرة، الذي يضم الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، أمام بني ياس  مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

موعد مباراة الجزيرة وبني ياس 

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزيرة أمام بني ياس اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة.

ويدخل الجزيرة اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يقبع بني ياس في ذيل الترتيب بالمركز 14 بدون أي نقاط، بعد ثلاث هزائم متتالية منذ انطلاق الموسم.

ويعتبر الثنائي المصري محمد النني، نجم خط الوسط، وإبراهيم عادل، من العناصر الأساسية في الفريق.

الجريدة الرسمية
