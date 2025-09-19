مدرب تشيلسي ينتقد أداء مانشستر يونايتد قبل مواجهة الغد

علق إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، على مواجهة مانشستر يونايتد، غدا السبت بالدوري الانجليزي.



وقال انزو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مان يونايتد لم يقدم أداءه المعتاد هذا الموسم، بما في ذلك في مواجهة مانشستر سيتي ومع ذلك المباراة ستكون صعبة.

وتابع: “بعد أي مباراة صعبة، يزداد لديهم الإصرار للفوز في اللقاء التالي، ومواجهة تشيلسي على أرضهم وأمام جماهيرهم تجعل المباراة ذات أهمية خاصة”.

واكمل:" اللعب أمام يونايتد خارج ملعبهم دائمًا يمثل تحديًا، سواء هذا العام أو العام الماضي أو المقبل، الصعوبة قائمة دائمًا.

ويلتقي مانشستر يونايتد امام تشيلسي، على ملعب أولد ترافورد، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.