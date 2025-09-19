الجمعة 19 سبتمبر 2025
موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

يلتقي أهلي جدة  اليوم الجمعة، في مباراة هامة أمام الهلال  في قمة  مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي والهلال هذه المباراة بمعنويات عالية بعد فوزيهما المثيرين 4-2 على ناساف الأوزبكي والدحيل القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي


تقام المباراة  اليوم الجمعة 19 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء" في جدة.

وتنطلق الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت القاهرة، على أن يتم البث عبر قنوات ثمانية السعودية بتعليق فهد العتيبي.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي في النقاط لكن الأهلي يحتل المركز السابع متفوقا عليه الهلال بفارق الأهداف.

المواجهات السابقة بين الهلال والأهلي

عدد المباريات في جميع البطولات 72

وفاز فوز الهلال بـ28 مباراة.

بينما فوز الأهلي بـ22 مباراة، وتعادلا في 22 مباراة.

