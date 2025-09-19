الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

رغم نجاحه مع باريس سان جيرمان، رغبة غريبة للويس إنريكي

لويس إنريكي،فيتو
لويس إنريكي،فيتو

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لفريق  باريس سان جيرمان رغبة في العودة إلى برشلونة، بحسب صحيفة SPORT.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لويس إنريكي الذي قاد باريس سان جيرمان إلى إحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، “أنجز مهمته بنجاح ولا يمكنه هذا الموسم سوى أن يعادل ما حققه الموسم الماضي”.

واستدركت أن إنريكي يدرك أن برشلونة مقبل على عام انتخابي، وهو ظرف قد يساعده في رغبته بالعودة إلى دكة بدلاء برشلونة يومًا.

وأضافت: “أبلغ لويس إنريكي في أكثر من مناسبة مقرّبين منه، بأنه سيكون مسرورًا بعودته إلى كامب نو”.

ورغم أنه "مرتاح تمامًا" في باريس سان جيرمان، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2027، إلا أن اسمه "قد يكون أحد عوامل الجذب الانتخابية في نهاية هذا الموسم"، وفق SPORT.

واختتمت أن لويس إنريكي "يفتقد الحياة في برشلونة"، مضيفة أن "هناك من يفكّر في إغراء المدرب مستقبلًا، الذي لا تزال شعبيته هائلة لدى جمهور" النادي الكاتالوني.

لويس انريكي  قاد النادي الفرنسي إلى رباعية تاريخية الموسم الماضي، محرزًا دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس وكأس السوبر في فرنسا، قبل أن يخسر أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

لويس إنريكي الذي لعب 8 مواسم في برشلونة، بعد انتقاله من ريال مدريد عام 1996، درّب النادي الكاتالوني بين عامَي 2014 و2017، وقاده إلى ثلاثية الدوري وكأس الملك في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا عام 2015.

