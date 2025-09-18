الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

بمشاركة أحمد حجازي، نيوم يكتفي بهدف أمام الأخدود بالدوري السعودي

نيوم السعودي ,فيتو

فاز فريق نيوم الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد على الأخدود في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة تبوك.

تشكيل نيوم أمام الأخدود 

وأحرز هدف نيوم السعودي عبد الملك العييري في الدقيقة 28.

وأشهر الحكم الكارت الاحمر لسيباستيان بيدروزا لاعب الاخدود مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

نيوم ضد الأخدود.. موقف الفريقين

ويدخل نيوم اللقاء وفي رصيده 6 نقاط وضعته في المركز الرابع، بعد خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى ثم فوزه على ضمك في الجولة الثانية والفوز على الاخدود.

في المقابل، يبقى الأخدود في القاع بعد تعرضه لثلاث هزائم  متتالية دون أي رصيد من النقاط.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين أحمد حجازي نيوم السعودي فريق نيوم

