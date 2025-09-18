بمشاركة أحمد حجازي، نيوم يكتفي بهدف أمام الأخدود بالدوري السعودي

فاز فريق نيوم الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد على الأخدود في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة تبوك.

تشكيل نيوم أمام الأخدود

وأحرز هدف نيوم السعودي عبد الملك العييري في الدقيقة 28.

وأشهر الحكم الكارت الاحمر لسيباستيان بيدروزا لاعب الاخدود مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

نيوم ضد الأخدود.. موقف الفريقين

ويدخل نيوم اللقاء وفي رصيده 6 نقاط وضعته في المركز الرابع، بعد خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى ثم فوزه على ضمك في الجولة الثانية والفوز على الاخدود.

في المقابل، يبقى الأخدود في القاع بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية دون أي رصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.