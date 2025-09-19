التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والهلال بالدوري السعودي
يلتقي أهلي جدة اليوم الجمعة، في مباراة هامة أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.
ويدخل الأهلي والهلال هذه المباراة بمعنويات عالية بعد فوزيهما المثيرين 4-2 على ناساف الأوزبكي والدحيل القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا.
موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي
تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء" في جدة، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت القاهرة، على أن يتم البث عبر قنوات ثمانية السعودية بتعليق فهد العتيبي.
يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي في النقاط لكن الأهلي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال
المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالإله الخيبري
خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت
خط الهجوم: رياض محرز، صالح أبو الشامات، إيفان توني
تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي
حراسة المرمى ياسين بونو
خط الدفاع حمد اليامي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط محمد كنو - روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري
خط الهجوم مالكوم - داروين نونيز
