الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والهلال بالدوري السعودي

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو

 يلتقي أهلي جدة  اليوم الجمعة، في مباراة هامة أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ويدخل  الأهلي والهلال هذه المباراة بمعنويات عالية بعد فوزيهما المثيرين 4-2 على ناساف الأوزبكي والدحيل القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

 تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء" في جدة، وتنطلق الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت القاهرة، على أن يتم البث عبر قنوات ثمانية السعودية بتعليق فهد العتيبي.

 

يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي في النقاط لكن الأهلي يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال 

المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالإله الخيبري
خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت
خط الهجوم: رياض محرز، صالح أبو الشامات، إيفان توني

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي 

حراسة المرمى ياسين بونو
خط الدفاع حمد اليامي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط محمد كنو - روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري
خط الهجوم مالكوم - داروين نونيز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الاهلي والهلال تشكيل الهلال المتوقع دوري أبطال آسيا رياض محرز روبن نيفيز فرانك كيسيه موعد مباراة الأهلي والهلال

مواد متعلقة

بمشاركة أحمد حجازي، نيوم يكتفي بهدف أمام الأخدود بالدوري السعودي

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

تشجيع جنوني، شاهد هتافات جماهير نيوكاسل يونايتد أمام برشلونة

نيوم يتقدم على الأخدود بهدف بالشوط الأول

شاهد، رد فعل لاعبي الزمالك مع جماهير الأبيض عقب الفوز على الإسماعيلي

أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الأخدود في الدوري السعودي

لا يستطيع ارتداء الحذاء، شاهد ماذا فعل عمر جابر بعد إصابته أمام الإسماعيلي؟

رسميًا، جوزيه مورينيو مديرا فنيا لـ بنفيكا البرتغالي

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

تقارير برازيلية: رامون دياز يتلقى عرضًا لتدريب الأهلي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف أبرزها تهاوي الطماطم بشكل مفاجئ

ظهرت الآن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر السمك اليوم، البلطي يصدم المصريين مجددا وارتفاع البوري والكابوريا 20 جنيها

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads