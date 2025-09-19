تشابي ألونسو يرد على إهانات الجماهير

رد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، على تساؤل بأن كيليان مبابي أصبح هو اللاعب الأساسي بالنسبة له.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة اسبانيول بالدوري الاسباني: "هناك العديد من المباريات، ومن المؤكد أنه سيغيب عن بعضها، ولكن من المستحيل أن يلعب في جميع المباريات، كيليان لاعب مهم، وستكون هناك بعض المباريات التي لن يبدأ فيها أساسيًا".

وردا على سؤاله حول مسألة الإهانات في الملاعب واعتبارها خارجة عن السيطرة، قال ألونسو: "لا ينبغي أن نعاني من هذه المواقف. أنا لا أشتكي، فهي لا تؤثر عليّ كثيرًا، لكن في الفريق يعانون أكثر، وللأسف، يجب أن نتعلم كيف نتعايش مع هذا، وإلا فإن ذلك سيُضرنا خلال اللعب ويؤدي إلى مواقف مزعجة وفي النهاية لقد خرجت هذه الإهانات عن السيطرة منذ فترة".

ويستضيف فريق إسبانيول غدا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا بـ 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يأتي إسبانيول في المركز الثالث بـ 10 نقاط، بعد بداية قوية في موسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

من المقرر أن تقام المباراة غدا السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 5.30 م بتوقيت القاهرة ومكة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – أسينسيو – كاريراس

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – ماستانتوينو – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس – مبابي.

تشكيل إسبانيول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: الهلالي – كالييرو – كابريرا – روميرو

خط الوسط: دولان – لوزانو – غونزاليس دي زاراتي – بوادو

خط الهجوم: كيكي جارسيا – فرنانديز.

