النني وإبراهيم عادل يقودان التشكيل المتوقع للجزيرة أمام بني ياس بالدوري الإماراتي

إبراهيم عادل والنني،فيتو
إبراهيم عادل والنني،فيتو

 يلتقي فريق الجزيرة، الذي يضم الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، أمام بني ياس مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين" الدوري الإماراتي".

 

موعد مباراة الجزيرة وبني ياس 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الجزيرة أمام بني ياس اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة.

 يدخل الجزيرة اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يقبع بني ياس في ذيل الترتيب بالمركز 14 بدون أي نقاط، بعد ثلاث هزائم متتالية منذ انطلاق الموسم.

ويعتبر الثنائي المصري محمد النني، نجم خط الوسط، وإبراهيم عادل، من العناصر الأساسية في الفريق.

تشكيل الجزيرة المتوقع أمام بني ياس في الدوري الإماراتي

من المتوقع أن يدخل مارينو بوسيتش مباراة بني ياس بتشكيلة تضم كلًا من:

في حراسة المرمى: على خصيف

خط الدفاع: ويليان روشا، محمد ربيع، ريتشارد أوكنور، رافيل تايجر

خط الوسط: عبد الله رمضان، محمد النني، مامادو كوليبالي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فينيسيوس ميلو، كوفي كوبلان.

