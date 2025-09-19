أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع النفط 1.44% بسبب المخاوف من انخفاض الطلب الأمريكي، ارتفاع أسعار الفراخ واللحوم البتلو بالأسواق، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع النفط 1.44% بسبب المخاوف من انخفاض الطلب الأمريكي

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام سيحفز الاستهلاك.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 97 سنتًا، أي بنسبة 1.44%، لتصل إلى 66.47 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 72 سنتًا، أي بنسبة 1.13%، لتصل إلى 62.85 دولارًا.

ولا يزال كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)





-48.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.53 جنيها للشراء.

-48.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.53 جنيها للشراء.

-48.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.53 جنيها للشراء.

-48.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.53 جنيها للشراء.

-48.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.53 جنيها للشراء.

-48.63 جنيها للبيع.

خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قطاعات الأسهم المقيدة بالبورصة في نهاية الأسبوع

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 884.4 مليون جنيه.

العقارات بقيمة تداول بلغت 726 مليون جنيه.

قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 427 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 414.7 مليون جنيه.

مقاولات وانشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 373 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 307 ملايين جنيه.

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ ارتفاعًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات.





البتلو يرتفع 51 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 427 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهاللكيلو في أسواق المحافظات

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 420 جنيها، بارتفاع 22 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 429 جنيها في الأسواق، بارتفاع 13 جنيها عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيها و480 جنيها أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 441 جنيها، بارتفاع 51 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيها في الأسواق.



طرح سيارات IM Motors الكهربائية الفاخرة لأول مرة في مصر



طرحت شركة IM Motors العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة، علامتها التجارية لأول مرة بالسوق المحلي، وذلك في إطار التزامها بدعم رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتشجيع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنقل الذكي والمستدام محليًا، وترسخ مكانة المجموعة كرائد في تقديم حلول تنقل مبتكرة.

ومن المقرر أن تبدأ IM Motors نشاطها في مصر من سبتمبر 2025، عبر افتتاح أول صالتي عرض لها في الشيخ زايد غرب القاهرة والتجمع الخامس شرق القاهرة (المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2025)، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية للعلامة في السوق المحلي، وتتيح للعملاء تجربة مباشرة وتفاعلية مع واحدة من أكثر العلامات العالمية تطورًا وابتكارًا.

وعلق أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات، "إن إطلاق علامة IM Motors لأول مرة في السوق المصري يجسد التزام مصر الراسخ بدعم الاستدامة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث أن هذه الخطوة تمثل بداية استراتيجية لعصر جديد".

وتُطلق IM Motors في مصر بثلاثة طرازات رئيسية تجمع بين الأداء الفائق والتقنيات المتطورة والفخامة.

يأتي في مقدمتها IM5، وهي سيارة سيدان ذكية فاخرة وكبيرة الحجم صُممت لمنح تجربة قيادة متوازنة بين الراحة والديناميكية، يليها طراز IM6، وهي سيارة SUV متوسطة الحجم تناسب الاستخدامات اليومية والعائلية، بالإضافة إلى طراز IM LS7، وهي أيضَا SUV ولكن كبيرة الحجم تقدم أعلى مستويات الراحة والفخامة والتكنولوجيا في فئتها. وتتميز هذه الطرازات الثلاثة بكونها من بين الأعلى تكنولوجيًا في السوق، وتقدم احدى موديلاتها نطاق قيادة يصل إلى 820 كيلومترًا، وهو الأطول في مصر حاليًا، ما يمنحها تفوقًا ملحوظًا في الكفاءة والمسافة.



ومن حيث الأداء، توفر احدى سيارات IM Motors تسارعًا مدهشًا من صفر إلى 100 كم/س خلال 2.74 ثانية فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 305 كم/س، كما أنها مزودة بنصف قطر دوران صغير يمنحها مرونة عالية في القيادة داخل المدن، وقد نجحت في اتحقيق ارقام قياسيه فى اختبار Moose Test الذي يُعد معيارًا دوليًا للثبات والمناورة، ما يؤكد جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف ظروف القيادة في السوق المصري.

أما على صعيد الراحة، فتأتي احدى موديلات السيارات مجهزة بمقاعد Zero Gravity المصممة لامتصاص الضغط وتحقيق الراحه الكامله أثناء فترات القيادة الطويلة، كما تتميز بنظام التوقف المريح الذكي Intelligent Comfort Stop، الذي يُحسِّن تجربة القيادة في الزحام، ويضيف مستوى من الهدوء والانسيابية داخل المدن.

وفيما يتعلق بالأمان، فقد حصلت سيارات IM Motors على تقييمات Euro NCAP المعتمدة دوليًا، وهي مزودة بنظام متطور يعمل بتقنية AI Chauffeur التي تسمح بتحكم سلس وآمن في المركبة بلمسة واحدة، إضافة إلى وضع القيادة الليلي الممطر Rainy Night Mode الذي يعزز الرؤية والأمان في الظروف الجوية الصعبة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق من فئة ADAS L3 المتقدمة، التي توفر دعمًا ذكيًا وتحذيرات -تنبيهية دقيقة للسائق.

وتُعد سيارات IM Motors واحدة من أكثر تطورًا في السوق، حيث تعتمد على معالجات قوية من شركات عالمية مثل NVIDIA OrinN وQualcomm Snapdragon، ما يوفر بيئة رقمية فائقة الأداء، وتتكامل هذه القدرات مع شاشة بانورامية تفاعلية بقياس 41.8 بوصة، وتقدم واجهة تشغيل مستقبلية تتيح للسائق التحكم الكامل في وظائف السيارة من خلال تصميم بسيط وسلس وتجربة تفاعلية غير مسبوقة.









