الخميس 18 سبتمبر 2025
اقتصاد

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ أول عملية خفض للفائدة في العام الجاري، ووسط مخاوف من مستويات الطلب على الخام.

تراجع أسعار النفط

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 67.76 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% مسجلة 63.81 دولار للبرميل.

وكان الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، مع استجابة صناع السياسات لمؤشرات الضعف في سوق العمل، وعادة ما يحفز انخفاض تكاليف الاقتراض زيادة الطلب على النفط.

لكن على الجانب الآخر، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بشكل حاد الأسبوع الماضي مع تراجع صافي الواردات إلى مستوى قياسي بينما قفزت الصادرات إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريبا.

ومع ذلك، أثار ارتفاع مخزونات نواتج التقطير أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق البالغة مليون برميل، القلق بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما ضغط على الأسعار.

وقال كلاوديو جالمبرتي كبير الاقتصاديين والمدير العالمي لتحليل السوق لدى ريستاد إنرجي في مذكرة نقلتها رويترز: إن الحديث عن المزيد من التخفيضات يشير إلى أن مجلس الاحتياطي يرى أن المخاطر على الاقتصاد من البطالة أعلى بكثير من مخاطر التضخم.

تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

مفاجأة عن أسعار النفط اليوم وسط مؤشرات انقطاع إمدادات محتمل من روسيا

وأضاف، أنه بالنسبة لخام برنت على وجه الخصوص، سيكون الخفض والخفضان المتوقعان بحلول نهاية العام من العوامل الدافعة للصعود، وهو ما سيواجه جزئيا استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج.

