ضبط أغذية ومشروبات فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تمتد لتشمل القرى والعزب، مع إعداد تقارير دورية لعرض نتائج تلك الجهود وتقييمها في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع حيوي، حيث تنفذ المحافظة خطة رقابية متكاملة تضم كافة الجهات المعنية، بجانب إتاحة نوافذ متعددة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ضبط أغذية ومشروبات فاسدة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لتقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة.

وفي هذا السياق، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف حملة شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية ببندر بني سويف.

وتضمن تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الإشارة إلى تنفيذ حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم بمدينة بني سويف، أسفرت عن إعدام نحو 35 كجم من المواد الغذائية المتنوعة و5 لترات من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

تحرر محاضر مخالفات في حملة رقابية ببني سويف

كما أسفرت الحملة التي استهدفت عددا من المنشآت الغذائية والمطاعم بدائرة بمدينة بني سويف عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات صحية، منها 6 محاضر خاصة بمخالفة الاشتراطات الصحية، و15 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية سارية، بالإضافة إلى 3 محاضر لتصنيع وبيع المثلجات بدون ترخيص، فيما رصدت الحملة منشأة تعاني من نقص في الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

