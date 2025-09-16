محافظ بني سويف: بناء قدرات العاملين ودعم مبادرات السكان من أولوياتنا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن بناء قدرات العاملين بالجهاز التنفيذي يمثل أولوية أساسية في الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية، بما يضمن إدارة البرامج السكانية والتنموية بكفاءة ودعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرات الحكومية المرتبطة بالقضية.

شر الوعي التنموي بين النشء

وأوضح محافظ بني سويف، أن خطة العمل تتضمن استمرار لجنة المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية، ورصد المشكلات والتنسيق لحلها، بجانب إطلاق مبادرات محلية بالتعاون مع الشركاء، وفتح آفاق تعاون مع الجامعات والشباب والرياضة لنشر الوعي التنموي بين النشء.

وأشار محافظ بني سويف، إلى مناقشته لتقرير عرضه نائبه بلال حبش، حول مشاركة وحدة السكان بالمحافظة في الدورة الثانية لتنمية مهارات القيادات وكسب التأييد لدعم القضية السكانية، التي نظمها مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة بمشاركة قيادات وخبراء مختصين.

تطوير مهارات السياسات السكانية

وثمّن محافظ بني سويف، التعاون البناء مع وزارة التنمية المحلية في رفع كفاءة العاملين ببرنامج تسريع الاستجابة المحلية، وتطوير مهاراتهم في السياسات السكانية وتجارب الدول، وإعداد المبادرات وخطط التأييد، وطرق المتابعة والتقييم، وتفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.

وأكد محافظ بني سويف مشاركة وفد من الوحدة في الدورة، ضم محمد سيد البحيري مدير الوحدة ومدرب السياسات السكانية، ندى فتحي مسئول الجامعات، وأميمة أحمد مدير وحدة سمسطا، حيث استعرضوا الخطة التنفيذية والمؤشرات الإيجابية، بحضور الخبير الديموغرافي الدكتورة فاطمة جيل.

