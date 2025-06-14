فوائد العنب الأسود، يحمي من التجلطات وأمراض القلب والسرطان

فوائد العنب الأسود، العنب الأسود من الفاكهة الصيفية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وعادة يباع بأسعار عالية ولكن يزداد الإقبال على تناوله لمذاقه المميز.

وفوائد العنب الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب الأسود من الفواكه اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، ويتميز بلونه الداكن وطعمه الحلو، ويعتبر من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، ويحتوي العنب الأسود على تركيبة غذائية فريدة تجعله من أكثر الفواكه فائدة للصحة، إذ يزخر بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والألياف.

القيمة الغذائية للعنب الأسود

وأضاف السيد، يحتوي العنب الأسود على فيتامين C وK وA، وفيتامينات ب مثل B1 وB2 وB6، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، ونسبة عالية من الماء، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.

فوائد العنب الأسود

فوائد العنب الأسود للصحة

وتابع، أن من فوائد العنب الأسود للصحة:

العنب الأسود غني بمركب الريسفيراترول ومضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة، مما يقي الجسم من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

يساعد العنب الأسود على تقليل الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يحسن تدفق الدم ويقلل من خطر تجلط الدم، ما يحافظ على صحة الشرايين والقلب.

الألياف الموجودة في قشور العنب الأسود تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإمساك.

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن العنب الأسود يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويزيد من مقاومة الجسم للعدوى.

تشير الدراسات إلى أن مركب الريسفيراترول الموجود في قشر العنب الأسود يحد من نمو الخلايا السرطانية، خاصة في القولون، والثدي، والرئة.

يساعد العنب الأسود على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، ويحافظ على نضارة البشرة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين.

العنب الأسود يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، مما يجعله مفيد لصحة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة مع التقدم في السن.

أظهرت بعض الدراسات أن العنب الأسود يحسن الذاكرة والقدرات الإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف، بفضل الريسفيراترول.

رغم طعمه الحلو، إلا أن العنب الأسود يحتوي على مركبات تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يجعله خيار آمن عند تناوله باعتدال لمرضى السكري.

العنب الأسود يعمل كمدر للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم، وتقليل احتباس السوائل، وتحسين وظائف الكلى.

وللشعر، يغذي بصيلات الشعر، ويقلل من تساقطه، ويحسن من لمعانه.

وللبشرة، يقي من البثور وحب الشباب، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

ولمحاربة التجاعيد، يعزز تجديد خلايا البشرة، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

محاذير يجب الانتباه له عند تناول العنب الأسود

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول العنب قد يسبب الإسهال أو اضطرابات هضمية، كما يجب غسل العنب جيدا للتخلص من المبيدات، وينصح بتقليل الكمية لمرضى الكلى أو من يتبعون حمية منخفضة البوتاسيوم، والعنب الأسود فاكهة غنية بالفوائد الصحية والجمالية، ويعتبر إضافة ممتازة لأي نظام غذائي متوازن، ويساعد في الوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة. لكن كأي طعام، يجب تناوله باعتدال للحصول على فوائده دون أضرار.

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