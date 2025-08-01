فوائد العنب، مهم للحوامل ويقوى المناعة ويحمي من الشيخوخة

فوائد العنب، العنب من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويوجد منه ألوان وأنواع مختلفة، ويستخدم فى صناعة العصائر والحلوى.

وفوائد العنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن العنب من الفواكه الصيفية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي تعود بفوائد صحية وجمالية عديدة على الجسم، ويزرع العنب منذ آلاف السنين، ويستخدم في تحضير العصائر والزبيب والنبيذ، كما يدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

القيمة الغذائية للعنب

وأضافت منى، أن العنب يحتوي على نسبة عالية من الماء، والفيتامينات مثل (C وK)، والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويدات والريسفيراترول، كما أنه مصدر جيد للألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

فوائد العنب الصحية

فوائد العنب الصحية

وتابعت، أن من فوائد العنب التى تدفعنا لتناوله باستمرار طوال موسمه:-

يحتوي العنب على مركبات البوليفينولات التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع.

يحمي الأوعية الدموية من التصلب والانسداد، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مادة الريسفيراترول الموجودة في العنب الأحمر تعمل كمضاد للالتهابات وتحافظ على صحة عضلة القلب.

زيت بذور العنب غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتقوي البصيلات، ويمنح الشعر لمعان طبيعي ويقلل من التقصف والجفاف.

على الرغم من حلاوة طعمه، فإن العنب يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيا، ما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة، ومضادات الأكسدة فيه تحسن من حساسية الخلايا للأنسولين.

الألياف الموجودة في العنب تساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

العصائر الطبيعية للعنب تعزز من صحة القولون وتساعد في طرد السموم.

عصير العنب يستخدم كتونر طبيعي للبشرة يمنحها إشراقة ونضارة، ومضادات الأكسدة تحمي البشرة من التصبغات وأضرار أشعة الشمس.

الريسفيراترول والأنثوسيانينات في العنب لهما تأثير قوي في مكافحة نمو الخلايا السرطانية، وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تناول العنب بانتظام يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية، ومضادات الأكسدة تحمي الدماغ من الأمراض التنكسية مثل الزهايمر والخرف.

العنب غني بفيتامين C والبيتاكاروتين واللوتين التي تحمي العين من الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين، ويساعد على تقوية الشعيرات الدموية في العين.

مضادات الأكسدة في العنب تحارب علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتناول العنب أو استخدام زيته في العناية بالبشرة يمنحها ترطيب ومرونة طبيعية.

فيتامين C والعناصر المضادة للبكتيريا والفيروسات في العنب تدعم جهاز المناعة وتقي من العدوى.

يمد المرأة الحامل بالحديد والفوليك أسيد المهمين لتكوين خلايا الدم ونمو الجنين، ويساعد على الوقاية من الإمساك ومشاكل الهضم الشائعة أثناء الحمل، ويعزز من مناعة الأم والجنين بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

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