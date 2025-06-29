فوائد العنب الأحمر، يقوي المناعة والعظام ويحارب الشيخوخة

فوائد العنب الأحمر، العنب الأحمر من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى تصنيع الزبيب والعصائر.

وفوائد العنب الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن العنب الأحمر من الفاكهة الصيفية اللذيذة والمنعشة، التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ليس فقط لمذاقه الحلو، بل لفوائده الصحية والجمالية المتعددة.

القيمة الغذائية للعنب الأحمر

وأضافت منى، يحتوي العنب الأحمر على نسبة عالية من الماء، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وK وB1 وB6، ومعادن مثل البوتاسيوم، الحديد، المنغنيز، الكالسيوم، المغنيسيوم، وألياف غذائية، وسكريات طبيعية، ومضادات أكسدة قوية.

فوائد العنب الأحمر للصحة

فوائد العنب الأحمر للصحة

وتابعت، أن من فوائد العنب الأحمر للصحة:-

يحتوي العنب الأحمر على مادة الريسفيراترول، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، وتحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

مضادات الأكسدة القوية في العنب الأحمر، خاصة الريسفيراترول والأنثوسيانين، تساهم في منع تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، وإبطاء نمو الخلايا السرطانية، وتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، القولون، البروستاتا.

يساعد الريسفيراترول على حماية خلايا الدماغ من التلف، وتحسين الذاكرة والوظائف العقلية، والوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

رغم أن العنب يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن تناوله باعتدال يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بمرض السكري.

يعزز العنب الأحمر المناعة بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وتقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى.

يحتوي على الألياف التي تساهم في تحسين الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

بفضل احتوائه على فيتامين K والكالسيوم والمنجنيز، يساهم العنب الأحمر في تقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام

العنب الأحمر يحارب شيخوخة البشرة بفضل مضادات الأكسدة، حيث يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وشد الجلد وتحسين مرونته، وتجديد خلايا البشرة.

مستخلصات العنب تستخدم في العديد من مستحضرات التجميل لأنها تساعد على تفتيح البقع الداكنة، وتمنح البشرة نضارة وإشراقة طبيعية.

العنب غني بالماء، مما يساعد على ترطيب البشرة الجافة، ومنحها مظهر صحي ونضر.

بذور العنب ومحتواه من الفيتامينات تقوي الشعر من الجذور وتساعد في تقليل تساقط الشعر، وتعزيز نموه، ومنحه لمعان صحي.

محاذير تناول العنب الأحمر

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد العنب الأحمر إلا أنه يجب تناوله باعتدال، خاصة في الحالات التالية:-

مرضى السكري

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تميع الدم (بسبب احتوائه على فيتامين K)

الأطفال دون سن سنة (لتجنب خطر الاختناق)

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