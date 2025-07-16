فوائد العنب الأسود، يحمي من أمراض القلب والسرطان وينظم السكر بالدم

فوائد العنب الأسود، العنب الأسود من الفاكهة الصيفية الشهيرة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون وشعبية كبيرة على مستوى العالم.

وفوائد العنب الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب الأسود من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وله طعم لذيذ يجعله محبب للكبار والصغار، ويتميز بلونه الداكن المائل إلى الأرجواني، والذي يعكس احتواءه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، ويزرع في مناطق متعددة حول العالم، ويستخدم في الأكل الطازج، والعصائر، وصناعة الزبيب والنبيذ.

فوائد العنب الأسود للصحة، فيتو

فوائد العنب الأسود للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد العنب الأسود التي تدفعنا لتناوله باستمرار طوال فصل الصيف:-

العنب الأسود يحتوي على مركبات قوية مثل الريسفيراترول والأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تقي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ويمنع تصلب الشرايين ويحمي من الجلطات القلبية.

يحتوي على مركب الريسفيراترول الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يجعله مفيد بكميات معتدلة لمرضى السكري.

يعزز الذاكرة والتركيز، ويقي من أمراض الدماغ المرتبطة بالتقدم في السن، مثل الزهايمر.

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة في العنب الأسود يمكن أن تقلل من نمو الخلايا السرطانية، خاصة في القولون والثدي والكبد.

غني بالألياف الطبيعية التي تحسن من عملية الهضم وتمنع الإمساك، ويساهم في تنظيف القولون وتحسين صحة الأمعاء.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وبعض الفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعة وتحمي من العدوى.

العنب الأسود يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، وهي عناصر تساعد في تقوية العظام والوقاية من الهشاشة.

منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على الماء والألياف، ما يمنح الشعور بالشبع ويساعد في إنقاص الوزن.

مضادات الأكسدة في العنب تحارب الجذور الحرة، ما يساعد في تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، ويمكن استخدامه كقناع طبيعي للوجه لترطيب البشرة وتنظيفها.

يساعد الاستخدام الموضعي لعصير العنب الأسود أو مهروسه في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بسبب احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة.

يعزز نمو الشعر ويحسن من صحته بفضل الفيتامينات الموجودة فيه، ويمنع تساقط الشعر ويزيد من كثافته ولمعانه.

خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد في الوقاية من حب الشباب وتهدئة البشرة الملتهبة.

شروط تناول العنب الأسود

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك شروطًا لتناول العنب الأسود لتجنب مخاطر الإفراط فيه، منها:

يجب غسله جيدًا قبل تناوله لإزالة أي بقايا مبيدات.

يفضل عدم الإفراط في تناوله لمرضى السكري رغم فوائده، لأنه يحتوي على سكر طبيعي.

تناول العنب بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابات في الهضم لبعض الأشخاص.

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