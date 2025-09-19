الجمعة 19 سبتمبر 2025
حبس 5 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط المتهمين، فيتو
أمرت النيابة العامة بحبس 5 سيدات وشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز في الإسكندرية.

 

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب تمكنت من ضبط 5 سيدات وشخص لممارستهم الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز في الإسكندرية.

 

5 سيدات تمارس الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، 5 سيدات "لـ 2 منهم معلومات جنائية") باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

 

ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

